Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görsel tepkiye neden oldu

Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görselde öğretmenlerin hazırlık ödenekleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününde ödeneceğini duyurdu. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepkiye neden oldu. Öğretmenlerin öğretim yılı başlamadan alması gereken Hazırlık Ödeneklerinin okulların açılmasından sonra bir lütuf gibi duyurulması hem öğretmenler hem de vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Bakanlık tarafından paylaşılan görsel şöyle;