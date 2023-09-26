Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görsel tepkiye neden oldu

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26/09/2023

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Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görsel tepkiye neden oldu

Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görselde öğretmenlerin hazırlık ödenekleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününde ödeneceğini duyurdu. Söz konusu paylaşım sosyal medyada tepkiye neden oldu. Öğretmenlerin öğretim yılı başlamadan alması gereken Hazırlık Ödeneklerinin okulların açılmasından sonra bir lütuf gibi duyurulması hem öğretmenler hem de vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Bakanlık tarafından paylaşılan görsel şöyle;

26/09/2023 20:26
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TAGS: Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan görsel tepkiye neden oldu
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