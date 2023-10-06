Maliye bakanlığı, vergi ve kamu borçlarını olanlara yeni fırsat tanıdı

Maliye Bakanlığı, vergi ve kamu borcu olan vatandaşlara büyük bir fırsat sunmak için yeni bir açıklama yaptı. 02 Ekim 2023 tarihinde sona eren vergi affı uygulamasının yoğun talep görmesi üzerine Maliye Bakanlığı, af süresini uzattı. Yapılan açıklamaya göre, af yasası şimdi 13 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günleri saat 09.00-15.00 saatleri arasında, Gelir ve Vergi Dairesi'ne bağlı tüm şubeler hizmet vermeye devam edecek. Vergi ve kamu borcu olanlar için bu süreç, borçlarını düzeltme ve af fırsatından yararlanma şansı sunuyor.

Maliye Bakanlığı'nın bu kararı, borçlu vatandaşlara ek süre tanıyarak mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Vergi affı uygulamasının uzatılması, mükellefler için önemli bir fırsat sunarken, Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinin hafta sonları da açık olacak olması, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için ek bir kolaylık sağlayacak.