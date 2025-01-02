Maliye Bakanlığı’ndan X-Ray cihazıyla ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı, bugün basında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mobil X-Ray cihazı, ülke genelinde gelen tır, konteyner ve diğer araçların %10’unu kontrol edebilecek kapasitede olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Mobil X-Ray cihazının açılışı, 28.06.2024 tarihinde Gazimağusa Gümrük Şube Amirliğinde gerçekleştirilmiş olup, cihaz 01.07.2024 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Mobil X-Ray cihazı, ülke genelinde gelen tır, konteyner ve diğer araçların %10’unu kontrol edebilecek kapasitededir. Uluslararası standartlara göre gümrüklerde kontrol oranı %5’tir; ancak mobil X-Ray cihazı mevcut standartların üzerinde bir kapasiteyle çalışmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde %100 gümrük kontrolü yalnızca X-Ray cihazları ile yapılmamaktadır.

X-Ray cihazının kurulumunun gerçekleştiği günden itibaren yapılan tüm taramalar, silinemez şekilde sistemde kayıt altına alınmaktadır. İlgili makamlar tarih ve plaka bilgileri ile başvuru yaptığında, bir aracın X-Ray kontrolüne tabi tutulup tutulmadığı ve kontrol edildiyse elde edilen görüntülerin paylaşılması konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bir tırın veya aracın X-Ray kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağı, risk analiz sistemimiz ve görevli memurun geçerli şüphesi ile belirlenmektedir. Bu bağlamda, basın yayın organlarında yer alan ve bir zanlının "tırda saklanarak geldiği" iddiasına ilişkin araştırma, Polis Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. Gümrük ve Rüsumat Dairemiz, polisimize talep edilen her türlü bilgi, belge ve X-Ray görüntülerini sağlama konusunda tam bir iş birliği içerisindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”