Maliye Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi’nde Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü CTP milletvekili Fikri Toros aldı.

Toros, Maliye Bakanlığı’nın ekonomik çarkları hızlandırmak, istihdam, istikrar ve adil gelir dağılım gibi hedefleri olması, bütçenin de ekonomik hedeflere göre planlanması ve kullanılması gerektiğini belirtti.

Bütçenin büyük bölümünün cari gider ve transferlere gittiğine işaret eden Toros, Toros, devlet alımlarında irdelenmesi gereken unsurları sıraladı.

Toros, devlet alımlarında yerel mal ve hizmetlere pozitif ayrımcılık yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, piyasanın destekçisi olan devletin harcamalarında yapılacak değişikliğin ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Tasarruf tedbirlerinin ekonomik hedeflerin odağında olması gerektiğini ifade eden Toros, 85 milyar 310 milyon TL’ye ulaşan kamu borç stokunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının herhangi bir sebeple aksaması halinde olumsuz etkileneceklerin başında iç borcun geleceğini belirten Toros, istikrarı korumak için protokollere uyulması gerektiğini kaydetti. Toros, protokollerle politikaların başarılı ve etkin kullanılmasının bütçe açığı ve borçlar açısından önemli oılduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının herhangi bir sebeple aksaması halinde olumsuz etkileneceklerin başında iç borcun geleceğini söyleyen Toros, “İstikrarı korumak için protokoller, protokollerin içeriği, politikaların başarılı ve etkin kullanılması bütçe açığı ve borçlar açısından etkileyici olacak” dedi.

Mali disiplinin sürdürülebilir olmasının şart olduğunu da kaydeden Fikri Toros, ekonomik sıkıntı ve finansal belirsizlik içinde olunduğunu ifade ederek, “Sakın ola vatandaşa hoş görünmek için harcamaları gelirlerin önüne koymayın” şeklinde devam etti.

Toros, “Mali disiplin sizin her gün teraziyle dengelemeniz ve sürdürmeniz gereken bir konudur” dedi.

Sigorta şirketleri konusuna da değinen Toros, “Küçük olsun, benim olsun yaklaşımı doğru değil” şeklinde konuştu. Toros, sigorta şirketleri için yapılması gerekenleri sıralayarak, enflasyon muhasebesinin uygulanmasını da istedi.

Fikri Toros, mali yılı bütçe yasasının makroekonomik hedeflere ulaşmak için yegane araç olduğunu belirterek, bu bütçe doğru kullanılmazsa istihdam, refah ve ekonomik özgürlükten bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

Toros, “Mali yılı bütçe yasasındaki gelirler kalemini hem olası değer kayıpları, hem de artacak harcamaları kendimiz karşılayabilmek için gelirlerimizi gerçek anlamda artırmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Yabancı sermayenin akışını kolaylaştırmak için cesur olunması gerektiğini de belirten Toros, “Ülkenin kalkınması, devletin mali yapısının güçlendirilmesi milletçilik yapmayız, bu ilişkilerden çekinmeyiniz” ifadelerini kullandı.

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06/01/2023 13:32