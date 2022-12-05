Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemeleri devam ediyor

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Kasım 2022’den 30 Kasım 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1 milyar, 164 milyon, 227 bin, 954 TL, 58 kuruş, Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 859 milyon, 250 bin, 122 TL, 41 kuruş. Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Kasım ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 23 milyon, 478 bin, 76 TL, 99 kuruş ödeme yaptı.

AĞUSTOS AYINA AİT BURSLAR BUGÜN ÖDENDİ

Ayrıca 2022 yılı Ağustos ayına ait burs ödemeleri de bugün gerçekleşti. 2022 yılı Ağustos ayına ait burslar için toplam; 7 milyon, 583 bin, 145 TL, 50 kuruş ödeme gerçekleşti.

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05/12/2022 14:09