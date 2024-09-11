Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini açtı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı ve KKTC Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.