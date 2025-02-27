Maliye için 1 milyar  740 milyon liralık dev borçlanma

Maliye Bakanlığı için dün KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen iki ihalede alınan iç borç miktarı dudak uçuklattı. Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde “970 milyon TL” ve “21 milyon 100 dolar” (769 milyon TL) iç borç sağlandı.

Toplamda 1 milyar 740 Türk Lirası’na ulaşan borç, tüm zamanlar içinde bir günde alınan en yüksek ikinci iç borç oldu. Haziran 2024’te yapılan yine bir çifte borç ihalesinde 1 milyar 761 milyon lirası borç alınmıştı.

Yılın daha ikinci ayı sonunda Maliye’ye para sağlamak için üç kez; TÜK için de iki kez ihaleye çıkıldı. TÜK için geçen ay açılan ihalelerde toplam 4,03 milyon dolar; Maliye Bakanlığı için 11 Şubat’ta açılan ihalede de 16 milyon 250 bin dolar borçlanmaya gidilmişti.

TL’YE 2,3 MİLYARLIK TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan dünkü Hazine Bonosu ihalelerinde hem TL’de hem de dolarda hedeflenen miktarların aşıldığı dikkati çekti.

Türk Lirası cinsinden açılan ihalede 750 milyon TL hedefi konulurken, teklifler toplamı 2 milyar 300 milyon gibi rekor bir seviyeyi buldu. “Çoklu Fiyat” yönetimiyle çıkılan 49 gün vadeli “Hazine Bonusu” ihalesinde “satılan nominal miktar” ise 970 milyon TL oldu.

TL borçlanmanın en düşük faizi yüzde 41.25; en yüksek faizi yüzde 44.02; ağırlıklı ortalama faizi ise yüzde 43.49 oldu.

DOLARDA DA HEDEF AŞILDI

Dolar cinsinden 96 gün vadeli ihaleye gelen teklifler de aranan miktarın üzerine çıktı. KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan DİBS ihale sonuçları duyurusuna göre, dolar cinsinden 20 milyonluk ihaleye 25,1 milyon dolarlık teklif geldi, “satılan nominal miktar” ise 21,1 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Bunun dünkü resmi kurdan TL karşılığı 769 milyon TL’yi buluyor. Dolar cinsinden borcun ağırlıklı ortalama faizi ise %4.19 seviyesinde hesaplandı. Dolar cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenilmemesi amacıyla borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılıyor.