Maliye İçin 2 Borç İhalesi Daha

Haber Kıbrıs-ÖZEL

KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı için 20 milyon ABD Doları ve 750 milyon Türk Lirası tutarında iki ayrı iç borç ihalesi daha açtı. Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleri 27 Şubat Perşembe günü sonuçlandırılacak.

Merkez Bankası’nın dünkü döviz kurlarına göre aranan dolar borcun TL karşılığı 726 milyon lira; TL borcun dolar karşılığı ise 20 milyon 660 bin dolar civarında hesaplandı.

DİBS ihalesi; Bakanlar Kurulu’nun Maliye Bakanlığı’nı “6 milyar TL borç alması için yetkili kılmasının” ardından ikinci kez açıldı. 11 Şubat Salı günü sonuçlandırılan ve 30 milyon dolar aranan ilk ihalede 16 milyon 250 bin ABD Doları (585,1 milyon TL) iç borç sağlanmıştı.

UBP-DP-YDP hükümetini temsil eden Bakanlar Kurulu 4 Şubat’taki toplantısında, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı” almıştı.

Merkez Bankası tarafından 12 Şubat günü ilan edilen 202502 (Türk Lirası) ve 202503 (ABD Doları) iç borç ihaleleri konusunda verilen bilgide, “Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir” denildi.

Perşembe günkü ihalede hedeflenen rakamlara ulaşılırsa iç borç stoku 90 milyon dolara dayanacak. Merkez Bankası verilerine göre, 21 Şubat itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın vadesi gelmeyen DİBS stoku (iç borç stoku) 49 milyon 995 bin dolar (1,8 milyar TL) civarında. Veriler ayrıca, Ocak ayı sonu itibarıyla ‘Hazine’nin Merkez Bankası’ndan 3 milyar 059 milyon 777 bin TL “Kısa Vadeli Avans” (KVA) kullandığını da gösteriyor.