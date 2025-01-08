Maliye politikaları var ama ekonomik akıl yok…

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMA VE SEKTÖRLERİ KORUMA ADINA FON, KDV ARTIRIMI GİBİ ARGÜMANLARI DEVREYE SOKAN HÜKÜMET ÜLKEYİ DAHA DA PAHALI GETİRİRKEN, KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASINI TÜKETİCİ ÖDÜYOR

ÜLKEYİ BİRBİRİ İLE KÜS KOALİSYON ORTAKLARI, LİYAKAT SAHİBİ OLMAYAN KAMU YÖNETİCİLERİ YÖNETİYOR AMA AĞIR YÜK VATANDAŞIN SIRTINDA… MALİYE POLİTİKALARI VAR AMA EKONOMİK AKIL YOK…

İktidar partileri arasındaki kopukluk ve kavga iyice ayyuka çıktı. Son 48 saatte öğrendik ki meclis koridorlarında yapılan bir espri dışında Başbakan ve Erhan Arıklı arasında yaklaşık bir aydır hiçbir diyalog yok. Demokrat Partisi arada gidip geliyor. Memleket bu şekilde yönetiliyor

2025 yılına girerken ülkenin en büyük derdinin ekonomi olduğu ortada. Hazırlanan bir bütçe var, bu bütçede büyük bir açık var, bu açığın kapanması için de piyasadan para toplamak için çırpınan bir maliye aklı var. Bu akıl hayatı daha da pahalı yapacak, kimsenin umurunda değil

Önce KDV oranlarında yüzde beşlik bir artış denendi. Ortalık kalktı oturdu, maliye bakanlığı hemen geri adım attı. Şimdi de ülkeye ithal edilen ve sanayimiz tarafından da üretilen bir çok ürüne fon getirilmesi için düğmeye basıldı. Bu da hayatı pahalı edecek başka bir adım

Düşünsenize, bir taraftan ülkeye gelen süt ürünlerine fon artırmak için adım atılırken, çiğ süte de dün yeni bir zam yapıldı. Yani hem yerli süt ürünleri dün itibari ile daha pahalı bir hale getirilirken, yurt dışından ithal edilen süt ürünleri de fon ayarlaması ile daha pahalı…

Oysa fon mantığın amacı nedir? Yerli ürün fiyatlarını bir miktar daha aşağıda tutma değil mi? Zaten kalite ve ambalaj yönünden ciddi sıkıntılar yaşayan yerli üretim bu yolla daha pahalı hale getiriliyor. Hayvancı bir miktar memnun, o da belki

Hayvancılık sektörüne uygulanan dünya kadar teşvik, hibe yöntemleri varken, sütü daha pahalı yaparak tüm imalatçıları zor durumda bırakmanın mantığı nedir? Güney Kıbrıs’la ve Türkiye ile ciddi bir rekabet içerisinde olan İmalatçılar maalesef fiyat avantajını kaybetti

Hayvancı ve imalatçının aynı gemide olduğunu kimse idrak edemedi. Hayvancı imalatçı ile kavga ediyor, hayvan devlet ile kavga ediyor günün sonunda artan fiyatlar aslında hayvancının aleyhine gelişiyor. Bu dengeyi sağlaması gereken doğru üretim politikaları değil mi?

Bu sadece bir örnek. Sadece gelirleri artırmaya yönelik mantık hem üretimi darbeliyor, hem de hayatı daha pahalı hale getiriyor. Dünyada üretim sektörlerinin nasıl korunduğu ortadadır. Bizim ülkemizde ise tüm yük tüketicinin sırtına atılarak pahalılık yaratılıyor…

Evet bürokrasisi çökmüş, liyakat sahibi devlet adamları 1.01 kamunun dışına itilmiş bir ülkede makul ve mantıklı kararlar alınmasını beklemekte bizim saflığımız. Aynı gemide olanlar sabahtan akşama kadar kavga ediyor, hayat daha pahalı, üretim ise imkansız hale geliyor

Bu ülkedeki üreticiyi fonla falan koruyamazsınız. Uygulanması gereken doğru ekonomi politikaları ancak liyakat sahibi, hem Maliye’yi hem ekonomiyi iyi bilen kişiler tarafından dizayn edilmeli. Hükümetin hızlı ve acemice almış olduğu bu kararlar her alanda iş yapmayı daha zor hale getirdi

Evet ülkeyi bu hükümet yönetiyor ama, bedelini hep beraber ödüyoruz. Doğru karar almaktan aciz, liyakatli kadroları reddeden bu hükümet yapısı hepimize zarar veriyor. Üzerine bir de birbiriyle konuşmayan hükümet ortakları eklenince, üretken bir akıl beklemek hayal oluyor