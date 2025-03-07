Maliye-Sen “Geleceği Kadınlar Şekillendiriyor” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi…

Maliye ve Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bugün "Kadınlar Geleceği Şekillendiriyor" başlıklı bir söyleşi düzenledi.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe, eski HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu konuk olarak katıldı.

Maliye-Sen Başkanı Kerim Şad Kolozali yaptığı yazılı açıklamada, kadınların toplumsal ve çalışma hayatındaki yerinin güçlendirilmesi, emekçi kadınların karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gülşah Sanver Manavoğlu, kadınların iş yaşamındaki mücadeleleri ve geleceğe yönelik atılması gereken adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kolozali açıklamasına şöyle dedi:

“Maliye-Sen olarak, bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Etkinliğimize katılarak değerli katkılar sunan Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’na ve tüm kadın üyelerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlü olduğumuzun bilinciyle, kadınların haklarının korunması ve eşit bir gelecek inşa edilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kadınların toplumsal hayatta ve iş yaşamında daha güçlü olması, güçlü ailelerin ve dolayısıyla güçlü bir toplumun temelidir. Kadınların gücü, hayatın her alanında vazgeçilmezdir. Bu vesileyle, tüm emekçi kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün değer görmesi gerektiğine inanıyor ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz… Birlikte daha güçlüyüz"