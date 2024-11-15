Maliye-Sen: Kutlamaya değer, kalıcı bir devletin temellerini atmak zorundayız

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Başkanı Kerim Şad Kolozali, kutlamaya değer bir KKTC için köklü bir yapılanma başlatılması gerektiğini belirtti.

Kerim Şad Kolozali yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümünde, kamu yönetimi, adliye, sağlık, eğitim alanlarında sorunların derinleştiğini belirtti.

Derin bir yapılanma sürecine gidilmesi gerektiğini belirten Kolozali, “Kutlamaya değer, kalıcı bir devletin temellerini atmak zorundayız.” dedi.

Kerim Şad Kolozali'nin dile getirdiği sorunlar özetle şöyle:

"Kamuda partizan atamalar yapıldığını ve liyakat eksikliği; kamuda performans değerlendirme mekanizmalarında eksiklikler; KKTC ekonomisinin Türkiye’ye bağımlılığı; genç işsizlik oranındaki artış: gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleşmesi; sanayi ve tarım sektörlerinin gelişememesi; sağlıkta devlet hastanelerinde yaşanan altyapı ve personel eksikliklerinden dolayı hizmetlerin aksaması; eğitim alanında denetim eksikliği; üniversite sayısında kontrolsüz artış; okulların fiziki yapısında ve donanım eksiklik; Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar; halkına demokrasiye olan güvenin sarsılması; halkın umudunun tükenme noktasına getirilmesi"

Kolozali, “Maliye-Sen olarak, ülkemizin daha fazla kayıp yaşamaması için köklü bir yeniden yapılanma çağrısında bulunuyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini korumak, adil, eşit ve sürdürülebilir bir kamu düzeni kurmak için toplum olarak harekete geçme zamanı gelmiştir.” dedi.