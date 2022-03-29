Maliye-Sen yarın greve gidiyor…

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), ülkede yaşanan ekonomik krize karşı hükümetin “hayatı ucuzlatacak” önlemler almaması ve çalışanların beklentilerini karşılanmaması gerekçesiyle yarın “şok eylem ve grev” yapacaklarını duyurdu.

Maliye-Sen, yarından itibaren cuma gününe kadar tam gün greve giderek maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm ödemeleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Sendika, hükümetin “hayatı ucuzlatacak” önlemler almaya başlamaması, çalışanların ve halkın beklentilerini karşılanmaması halinde tüm devlet ödemelerini felç edecek şok eylem ve grevlere devam edeceğini de kaydetti.

Maliye-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar her geçen gün artarken atalet sorunu yaşayan hükümet edenlerin yaşanan ekonomik krize karşı hiçbir önlem alamadığını hayretler içerisinde izlemeye devam etmekteyiz. Bakanlar Kurulu toplantılarında sadece ve sadece yeni zamlara ve atamalara imza atan çiçeği burnundaki hükümetimizin artık; çalışanları, emekçileri, emeklileri, sosyal yardım alanları, sigortalıları, özel sektörü kısacası tüm kesimleri rahatlatacak ekonomik tedbirler almasını beklemekteyiz” denildi.

Açıklamada, Maliye-Sen’in, iki hafta önce yaptığı açıklama ile, “hükümetin hiçbir ekonomik tedbir almamakla birlikte zam furyasına devam ettiğini” ve “tüm çevrelerin beklentilerinin karşılanmasındaki hassasiyetlerini koruyacaklarını ve gereğini yapmaktan çekinmeyeceklerini” kamuoyunun bilgisine sundukları” hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede Maliye-Sen olarak şok eylem ve grev yapma kararı almış bulunmaktayız. Diğer sendikalardan ayrı olarak 30 Mart Çarşamba gününden itibaren 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü tam gün greve giderek maaş ödemeleri dahil olmak üzere tüm ödemeleri durdurma kararı almış bulunmaktayız. Hükümetin hayatı ucuzlatacak önlemler almaya başlamaması, çalışanların ve halkın beklentilerini karşılanmaması halinde tüm devlet ödemelerini felç edecek şok eylem ve grevlere devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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29/03/2022 18:24