MALİYE-SEN, Yarın Yapılacak 'Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır Mitingi'ne Katılacağını Duyurdu

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31/03/2022

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MALİYE-SEN, Yarın Yapılacak 'Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır Mitingi'ne Katılacağını Duyurdu

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), yarın yapılacak “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır Mitingi”ne katılacağını duyurdu. 
Sendikadan yapılan açıklamada, eylem kapsamında yarın grev yapılacağı ve Maliye Bakanlığı önünden hareketle Başbakanlığa yürüyüş düzenleneceği kaydedildi.
Sendika açıklamasında, hükümetin kararları eleştirildi; yoksullaşmaya ve toplumsal yok oluşa hayır demek için başlatılan mücadeleye destek belirtildi.

31/03/2022 16:40
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TAGS: MALİYE-SEN, eylem, haber
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