Maliye-Sen yarınki genel greve destek belirtti

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), hükümetin, “örgütlü çalışma hayatına, çalışanların kazanılmış haklarına ve halkın yaşam standardına” yönelik saldırı yaptığını savunarak, “Bunu kabul etmiyoruz. Birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız” dedi ve yarın yapılacak genel greve destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “maaşları düşürmeyi, alım gücünü yok etmeyi ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile elde edilen hakları gasp etmeyi” hedeflediğini belirttiği yasa değişikliği girişimlerinin, halkı daha da fakirleştirmek ve çalışanların insanca yaşam hakkını gasp etmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

“Saldırı” olarak nitelediği bu girişime karşı, tüm sendikalar ile birlikte ortak yaptıkları basın açıklamasına desteklerinin tam olduğunu belirten sendika şunları belirtti:

“Kuzey Kıbrıs’ta örgütlü çalışanlar olarak direneceğimizi ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası olarak 26 Aralık Perşembe günü genel grev kararı aldığımızı ilan ediyoruz. Örgütlü olduğumuz tüm alanlarda iş bırakacak ve özellikle Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde, grev süresince yapılacak tüm ödemeleri durduracağız. Bu, yalnızca bir sendikal eylem değil, toplumsal bir direniş çağrısıdır.

Hayat pahalılığı artışındaki konsolideyi kaldırmayı öngören yasa tasarısı, maaşların reel değerini düşürecek ve halkın alım gücünü daha da geriletecektir. Hayat pahalılığı ödeneği, çalışanların ve emeklilerin 6 aylık enflasyonun etkisine maruz kalmasının ardından maaşlarına yansıtılmakta ve bu süreçte konsolide yöntemi kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin kaldırılması, maaşların enflasyon karşısında daha da erimesine neden olacak, halkı ekonomik olarak daha zorlu bir yaşam koşuluna sürükleyecektir. Bu düzenlemeler, halkı yoksulluğa mahkûm etmeyi ve örgütlü çalışma hayatını yok etmeyi amaçlayan açık bir saldırıdır. Bizler, bu dayatmalara karşı sessiz kalmayacağız.

Haklarımızı ve geleceğimizi savunmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu mücadele yalnızca sendikaların değil, insanca bir yaşam isteyen tüm halkın mücadelesidir. Hükümet, yasa tasarısını derhal geri çekmelidir. Aksi halde, genel grev ve direnişimizi sürdüreceğimizi, grev yasağı getirilmesi durumunda bu yasağı tanımayacağımızı açıkça ilan ediyoruz.

Maliye-Sen olarak, tüm odaları, birlikleri, siyasi partileri ve halkımızı 26 Aralık’ta Meclis önünde yapılacak mitingde bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Örgütlü gücümüzle, bu saldırılara hep birlikte dur diyeceğiz!”