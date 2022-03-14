Maliye-Sen’den Hükümete Çağrı

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), döviz krizi ile birlikte fiyat artışlarının halkın “alım gücünü olumsuz” etkilediğini, çalışanların “refah seviyesinin bozulmasına” neden olduğunu belirterek, hükümetten “ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışı sağlayacak geç kalmış önlemleri ivedilikle hayata geçirmesini” talep etti.

Maliye-Sen, “Vergi Yasası’nın yenilenerek, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının sağlanması, Servet Vergisi’nin hayata geçirilmesi ve özellikle çalışanların alım gücünü koruyabilmek adına, enflasyonun tek haneli rakamlara indiği günlerde ortadan kaldırılan Eşel Mobil sisteminin yeniden hayat bulması” çağrısında bulundu.

Maliye-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KKTC halkının en önemli gündemini yaşanan hayat pahalılığı ve geçim derdi oluşturmaya devam etmektedir. 2021 yılının son çeyreğimde yaşanan döviz krizi ile birlikte meydana gelen fiyat artışları halkımızın alım gücünü olumsuz yönde etkileyerek, çalışanların refah seviyesinin büyük oranda bozulmasına neden olmuştur.

Ocak 2022 tarihinde oluşan hayat pahalılığı oranı % 37,26 olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesindeki ilgili dairelerce yapılan çalışmalar ile birlikte maaşlara yansıtılması gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulama halkın bir nebze olsun rahatlamasına ve alım gücünün korunmasına vesile olmuştur.

Ancak; Ocak 2022 ve Şubat 2022 dönemini kapsayan hayat pahalılığı oranı İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler çerçevesinde %12.59 oranına ulaştığı belirlenmektedir. Mart ayının başında elektrikte yapılan zamlar ve 10 Mart 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yapılan yeni zamlar ile birlikte Mart 2022 dönemini kapsayan süreçte de hayat pahalılığının Ocak ve Şubat 2022 dönemini aratmayacak seviyelerde olacağı değerlendirilmektedir.”

“Bu çerçevede sadece ilk üç aylık süreçte yaklaşık olarak %25 oranında yaşanacak olan hayat pahalılığı karşısında çalışanların maaş ve ücretlerinde yaşanan kayıpların hızlı şekilde devam edeceği gözlerden kaçmamaktadır” denilen açıklamada, “Üretim sektörünün önemli maliyetlerinden olan akaryakıt fiyatlarındaki zamlara ek olarak elektrik ücretlerine %150’lere varan artışların gerçekleşmesi KKTC ekonomisinin kırılgan yapısına büyük bir darbe vuracağı gerçeği ile karşı karşıyayız” ifadelerine yer verildi.

Maliye-Sen açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Bu bağlamda hükümet edenler koltuk kavgasını bırakarak bir an önce görevlerine odaklanmalıdır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışı sağlayacak geç kalmış önlemleri ivedilikle hayata geçirmelidir. Bozulan gelir adaletini sağlamak adına Vergi Yasası’nı yenileyerek çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması sağlanmalıdır. Pandeminin ortaya çıktığı 2019-2020 yıllarında birçok ülkenin krizle baş etmek adına düzenlediği Servet Vergisi hayata geçirmelidir. Özellikle çalışanların alım gücünü koruyabilmek adına, enflasyonun tek haneli rakamlara indiği günlerde ortadan kaldırılan Eşel Mobil sisteminin içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamında yeniden hayat bulması büyük önem arz etmektedir. Çalışanların alın gücünün daralması ekonominin daralması anlamına geldiği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.”

Sendika, açıklamasında konunun takipçisi olacağını da belirtti.

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14/03/2022 13:43