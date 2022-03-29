Maliye-Sen'den şok eylem

Maliye-Sen, maaş ödemeleri dahil tüm ödemeleri durdurma kararı aldı. Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası MALİYE-SEN tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar her geçen gün artarken atalet sorunu yaşayan hükümet edenlerin yaşanan ekonomik krize karşı hiçbir önlem alamadığını hayretler içerisinde izlemeye devam etmekteyiz. Bakanlar Kurulu toplantılarında SADECE VE SADECE yeni zamlara ve atamalara imza atan çiçeği burnundaki hükümetimizin artık; çalışanları, emekçileri, emeklileri, sosyal yardım alanları, sigortalıları, özel sektörü kısacası tüm kesimleri rahatlatacak ekonomik tedbirler almasını beklemekteyiz.

Bundan iki hafta önce 14 Mart 2022’de yaptığımız basın açıklamasında hükümet edenlerin hiçbir ekonomik tedbir almamakla birlikte zam furyasına devam ettiğini üzüntü ile izlediğimizi belirtmiştik. Yaptığımız basın açıklamasında tüm çevrelerin beklentilerinin karşılanmasındaki hassasiyetimizi koruyacağımızı ve gereğini yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.

Bu çerçevede Maliye-Sen olarak şok eylem ve grev yapma kararı almış bulunmaktayız. Diğer sendikalardan ayrı olarak 30 Mart Çarşamba gününden itibaren 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü tam gün greve giderek maaş ödemeleri dahil olmak üzere tüm ödemeleri durdurma kararı almış bulunmaktayız.

Hükümetin hayatı ucuzlatacak önlemler almaya başlamaması, çalışanların ve halkın beklentilerini karşılanmaması halinde tüm devlet ödemelerini felç edecek şok eylem ve grevlere devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

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29/03/2022 16:42