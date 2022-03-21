Maliyede maaş ödemesi için 170 Milyon TL eksik var!

Her ay yaşanan maaş ödeme ve kaynak sıkıntısı bu ay da kendisini göstermeye başladı. Mart ayının tamamlanmasına 10 gün kala Maliye Baknalığı’nda hummalı bir çalışma var. Yapılan çalışma ve raporlar bu ay sadece maaş ödeme için 170 milyon Türk Lirası devletin kasasında eksik olduğu kaydedildi.

Maliye, Kamu çalışanlarının Mart maaşları, belediyelere aktarılacak kaynaklar, sosyal sigortalar ve kurumlara Mart ayı için aktarılacak kaynak 170 milyon TL eksiliyor.

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21/03/2022 09:09