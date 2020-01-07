Maliye’den seyrüsefer artış oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.

Tablo şöyle:

YIL DPÖ (Hayat Pahalılığı) (%) Seyrüsefer Harcı Artış Oranı (%) Yerel Kaynaklardan Yol Yapım ve Tamiri için Aktarılan Kaynak(TL) 2013 10,22 9 1,569,376 2014 6,49 6,5 2,080,027 2015 7,78 6,5 1,776,327 2016 10,19 8 3,158970 2017 14,68 13 3,397,555 2018 29,96 30 3,024,123 2019 11,66 9 25,207,784 (11 aylık)

07/01/2020 21:39