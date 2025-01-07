Maliyenin eli senin cebinde...

MALİYE CİDDİ BİR AÇIKLA HAZIRLANAN 2025 MAAŞ BÜTÇESİ İÇİN STARTI VERDİ.., SEYRÜSEFERE YÜZDE 170 ZAM.. NEDEN? YOLLARA ÇİVİ Mİ ÇAKILACAK, AYDINLATMA MI SAĞLANACAK? 50 KİŞİ KAZALARDAN ÖLÜRKEN HANGİ HİZMETİN KARŞILIĞI BU ZAM?

YETMEDİ, ÜLKEYE YURT DIŞINDAN GELEN BİR ÇOK ÜRÜNÜN FON MİKTARI ARTIRILIYOR… BU HEM YERLİ HEM İTHAL ÜRÜNLERİN DAHA PAHALI OLMASI DEMEK… VELHASIL, MALİYENİN ELİ SENİN CEBİNDE…

El insaf yahu… Yapmış olduğu bütçede inanılmaz bir açık bırakan hükümet, bu açığı kapamak için akıl almaz uygulamaları devreye koydu. Devlet vatandaştan aldığı tüm vergilere ve harçlara zam yaparak bütçe açığını kapatma yolunu seçti

Mesela seyrüsefer zammı %170 civarında. Bunun izahı nedir?? Vatandaş zamlı yol izinlerini ödeyecek de ne işe yarayacak? Ödenen bu kaynakla karayolları dairesi bütçesi mi güçlendirilecek? Elbette hayır. Bir tek düşünce var, eksiksiz olarak maaşları ödemek

2022 yılında trafikte 24 kişi kaybettik. 2024 yılında bu rakam 50 kişiye yükseldi. Dünyanın her yerinde ülkeler ölümlü trafik kazalarını engellemeye çalışırken bizde maalesef hiçbir tedbir alınmıyor. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi, bu alan Maliyenin para toplama sahasına dönüşüyor

2024’de Enflasyonun %54 olarak saptandığı ülkemizde, devletin seyrüsefer harçlarına %170 civarında zam yapması açıkçası soygundan başka bir şey değildir. Niye verelim biz bu parayı? Yollarda bu kadar ölürken, malımız, canımız zarara uğratılırken, karanlık yollarda, çizgisiz yollarda yayalar ezilirken…

Maliye bakanlığı gelirleri artırma yolunu böyle seçti. Vatandaşın kafasına vura vura devletin gelirleri artırılacak. Peki giderler? Devletin giderlerinin azaltılması için en ufak bir tedbir var mı? Maalesef yok. Olmadığı gibi daha da savurgan bir kamu yapısı oluşturulmaya devam ediliyor.

Bir taraftan gelirlerini artırmayı düşünen ve buna yönelik politikalar uygulayan hükümet, ekonomiyi geliştirecek, piyasayı rahatlatacak, alım gücünü artıracak, tüketimi teşvik edecek politikalar üretebiliyor mu? Hayır. Maalesef şu anda uygulanan politika sadece almaya yönelik

Böylesi bir ortamda sadece veren pozisyonunda olan vatandaş, açıkçası kendini enayi hissediyor. Kamu maaşlarının ödenmesi dışında hiçbir motivasyonu olmayan maliye bakanlığı, uyguladığı para toplama politikaları ile hepimizin canını yakıyor.

Enflasyonun %54 olduğu bir ortamda kamunun kendi alacak kalemlerinde böylesine yüksek zamlar talep etmesi zulümden başka bir şey değildir. Nasıl olsa vatandaş ödeyecek, ödemeyen vatandaşın ensesine polis eliyle binilecek… Ne güzel memleket…

Yeni bir adım daha var bütçe açığının kapanması için. KDV oranlarında geri adım atan hükümet, bu açığı ithal edilen mallara fon uygulamakta buldu. KKTC’de üretilen bir çok ürünün muadili ithal ürünlere yüksel bir ton uygulaması için düğmeye basıldı

Bu ne demek? Her gün evinize aldığınız bir çok ürünün daha pahalı olması demek. Yıllardır yanlış uygulanan fon mantılı, yerli ürünü geliştirmediği gibi, ithal ürünü de daha pahalı yapıyor. İçerisinde ekonomik akıl taşımayan maliye politikaları hayatı çekilmez yapmaya devam ediyor