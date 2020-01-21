Malkoç: Yunan hukukçulara biraz tarih okumalarını tavsiye ediyorum

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaret öncesi Ankara’da BRT’nin sorularını yanıtladı.

Malkoç, Kıbrıs ziyaretinin son dönemde Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ombudsmanlığın bir hukuk, hakkaniyet, adalet kurumu ve kamunun vicdanı olduğunu belirten Malkoç, Kıbrıs’taki Türkler tarih boyunca çok sıkıntılar çektiklerini şu anda da özellikle Rumların gerek Avrupa Birliği’ni arkalarına alarak gerekse Amerika’dan destek alarak Kıbrıslı Türklere yapmak istedikleri haksızlıklar olduğunu bu haksızlıklara Ombudsmanlık Kurumu olarak itiraz ettiklerini bu anlamda Kıbrıs Türkü’yle dayanışma içerisinde olmaya devam ederek kendilerine hukuki anlamda destek vermiş olacaklarını söyledi.

Başdenetçi Malkoç Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine çevirdiğinin altını çizen Malkoç şunları söyledi;

“Türkiye’nin kendi hukukunu, Kıbrıs Türkü’nün hukukunu korumak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde attığı adımlar çok önemli. Özellikle de Libya’yla imzalanmış olan mutabakatlar var. Bunların yansımalarını takip edip oradaki arkadaşlarla hukuki dayanışma içerisinde olmak, onlara moral desteği, hukuk desteği vermek için Kıbrıs’a gitmenin tam zamanı olduğunu düşündük.”

Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Türk gemilerine Rumların ve Yunanlıların tacizlerini sorması üzerine Şeref Malkoç şunları söyledi. “Yunanlılar 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupalıların tahriklerine kapılarak Anadolu’yu işgale kalktılar. Ama Avrupalılar onlardan desteğini çekince İzmir’den denize döküldüler. Uzun müddet kendilerini toparlayamadılar. Aynı yanlışlığı Kıbrıs’a uygulamaya çalıştılar. Hâlbuki Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet vardı. Enosisi gerçekleştirmeye çalıştılar. Türkiye’nin buna müsaade etmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var. Türkiye’nin cevabı barış harekâtı oldu. Şimdi Yunan ve Kıbrıs Rum Kesimi aynı hatayı tekrar ediyor. Türkiye’nin Akdeniz’e çıkış kanallarını kapatmaya çalışıyor. Kıbrıs’ta iki toplum olmasına rağmen yıllarca bunun Birleşmiş Milletlerde mücadelesi verilmesine rağmen Kıbrıs Türkü’nün haklarını yok sayıyorlar. Akdeniz’e en geniş kıyısı buluna Türkiye’nin haklarını yok kabul etmeye kalkıyorlar. Tıpkı 1. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi o dönemde de Avrupalıların şımartmasıyla olmuştu bu. Şimdi de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nden destek aldıklarını zannediyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Türk milleti bin yıldan beri bu coğrafyadadır. Bu coğrafyada haksızlığa müsaade etmemiştir. Kendi hakkının çiğnenmesi, gasp edilmesi ve yenilmesine de hiç müsaade etmez.

Ombudsman Malkoç sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında ben Yunan hukukçulara veya Rum kesimindeki hukukçulara, devlet adamlarına, siyasetçilere biraz tarih okumalarını tavsiye edeceğim. Uluslararası hukuka biraz riayet etmelerini tavsiye edeceğim. Avrupalıların veya Amerikalıların etkilerine daha doğrusu onların telkinlerine, dolmuşlarına binmemelerini tavsiye edeceğim çünkü Avrupa Yunanistan’a uzaktır, Amerika Yunanistan’a çok uzaktır ama Türkiye Yunanistan’ın komşusudur. Bunu unutmaması gerekir.”

Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyarette Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar, Parlamento üyeleri ve KKTC Ombudsmanıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

BRTK

21/01/2020 21:39