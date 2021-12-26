Mallıdağ İle Küçük Erenköy Arasında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

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26/12/2021

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Mallıdağ İle Küçük Erenköy Arasında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Yarın, (27 Aralık 2021 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arasına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı da yapıldı.

26/12/2021 18:10
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TAGS: elektrik kesintisi
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