Malmö averajla şampiyon oldu, Östersunds küme düştü

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05/12/2021

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Malmö averajla şampiyon oldu, Östersunds küme düştü

İsveç'te Malmö, 22. lig şampiyonluğuna ulaşırken Örebro ve Östersunds küme düştü.

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Ligin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö, sezonu 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Ligde son iki sırayı alan Örebro ve bir dönem Avrupa'da Galatasaray'ı eleyen Östersunds takımları 2. Lige düştü.

 

05/12/2021 10:39
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TAGS: Malmö averajla şampiyon oldu, Östersunds küme düştü
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