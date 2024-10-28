Mama Skandalında 5 Hemşire Mahkemeye Çıkarıldı: 3 Gün Tutukluluk Kararı Verildi

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan "mama skandalı" kapsamında tutuklanan beş hemşire, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

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28/10/2024

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Mama Skandalında 5 Hemşire Mahkemeye Çıkarıldı: 3 Gün Tutukluluk Kararı Verildi

 

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan “mama skandalı” ile ilgili olarak tutuklanan hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Karakuş, Kezban Yayman ve Meryem Altundemir, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, beş hemşire hakkında üç gün tutukluluk kararı verdi.

28/10/2024 08:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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