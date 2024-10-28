Mama skandalında şok eden detaylar: Saat saat neler yaşandı?

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan mama skandalının detaylarına Haber Kıbrıs ulaştı. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, saat saat neler yaşandığını anlattı.

Öğrenilen detaylar şok yarattı.

25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00

Vardiyasında görev yapan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak için tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.

26 Ekim 2024 Cumartesi

Saat 00:00

Vardiya değişiyor. 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.

Saat 01:30

01:30 civarında mama verilen 7 bebek karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar göstermeye başlıyor. Bebeklerdeki bu belirtiler bir süre sonra durulsa da, tam olarak neyin tetiklediği henüz bilinmiyordu.

Saat 03:00

Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.

Saat 05:30

Sabahın ilk saatlerinde durumun ciddiyeti fark edilince, iki yenidoğan doktoru hastaneye çağrılıyor. O sırada görevdeki doktor, olayın kapsamının kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini söylüyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini anlamaya çalışıyor.

Saat 07:00

Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.

Saat 12:30

Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.

Saat 13:00

Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.

27 Ekim 2024 Pazar

Aileler, basından mamalara alkol karıştığını öğreniyor.