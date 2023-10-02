Mamak Belediye Başkanı Köse, Özçınar’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KKTC'de temaslarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya geldi.

Köse ve beraberindeki heyet bugün saat 11.30’da K.T Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yaklaşık bir saat süren görüşmede, K.T Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Özçınar, Köse ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iyi ilişkilerden ve bağların güçlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek TC ile KKTC arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.

Özçınar ve Güneş, ziyaretçilere Birliğin bulunduğu binanın tarihi hakkında bilgi de verdi.