Mammari, Denya ve Trulli köyleri artık 'dağlık ve dezavantajlı bölge' olacak

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Mammari, Denya ve Trulli köylerinin “sınır bölge” kategorisinden “dağlık ve dezavantajlı bölge” kategorisine geçirilmesiyle ilgili talebin kabul edildiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, söz konusu kategori değişikliğiyle, ara bölgede yer alan bu köylerin daha fazla maddi destekten faydalanma şansı bulacağını yazdı.

Gazete, kategori değişikliğiyle birlikte bu köylerin daha cazip kılınmasının ve özellikle gençlerin, bu köylere ev yaparak yerleşmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Habere göre Nuris, Hükümet ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kırsal kesimin mücadele ettiği problemlere dair hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

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26/11/2022 11:19