Mamülcü: 2020 yılı çok zor ve çetin geçti

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve 2021 yılı için öngörülerini paylaştı. Kovid 19 sürecinin KOBİ’lerin yaşadığı siyasi istikrarsızlık ve adaletsiz tutumu sonucunda ekonomi dinamikleri daha da kötüye giden süreçte, “İşletmelerimizin kırılganlıklarının derinleşmemesi için koruyucu, geliştirici ve sürdürülebilir bir KOBİ politikasına ihtiyacımız var. Ülkemizin yeni hikayesi ve yeni yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı odağına alan bir ekonomik model oluşturmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulunurken 2021 yılı için öngörülerini ve KOBİ’lerin yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Kovid 19 pandemisinin ve kur-faiz-enflasyon, politik anomaliler sarmalının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm iş dünyasını etkilediğini söyleyen Enver Mamülcü, “Dünyada ve ülkemizde 2020 yılı çok zor ve çetin geçti. 2021 yılının bütününde de bu zorluğun izlerini göreceğiz. Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz takdirde 2022 itibaren bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu durumu göz önünde bulundurarak ‘Önce özel sektörü düşünüp ,kamu maliyetlerini azaltma yönünde adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Kovid 19 süreci ile birlikte küresel tedarik zincirinde de ciddi değişimler yaşandığını hatırlatan Enver Mamülcü, “Son aylarda tedarikte sıkıntılar yaşanmaya başladı. Tedarikteki sorunlarla birlikte fiyat artışı da yaşanıyor. Bu da ülkemizin en önemli sorunu piyasada fiyatların yükselmesine üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Siyasi istikrarsızlığın ve karar üretme mekanizmasının düzgün işlememesi vergi politikalarının ağır yük olarak etken eden perakende fiyatlarının yükselişine neden oluyor. Ülkemizin bu dönemi doğru ve etkin bir yol haritası ile yeni rekabet senaryolarını da göz önüne alarak planlaması gerekiyor. Karar verilmesi gereken ülkemizin yeni ekonomi içerisinde modelleme olarak ezber bozan birçok faaliyetleri Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile serbest bölge modelini uygulama, pahalılığa neden olan gümrük duvarlarını kırarak eğitim, turizm, üretim modellerini tekrardan planlayarak yeni modeli hayata geçirmek gerekir.

“Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme yönünde teşviklerle katma değeri yüksek bir ekonomiye geçmeliyiz”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni hikayesi ve yeni yolu üretim ekonomisinden geçiyor. Markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı önceliklendiren, dijitalleşmeye odaklı bir ekonomik modele ihtiyacımız var. Yeni hikâyenin öznesinin hukuk devleti, bağımsız kurumlar, yüksek teknoloji kullanımı ve üretimi ile sürdürülebilir verimlilik temelli politikalar oluşturmalı. Yatırım ortamını iyileştirmek ve güven iklimini yaratmak zorundayız. Bunun için güven veren bir siyasal yapı ve maliye politikasına, ekonominin yapısal dönüşümüne ve ulaşılacak gerçekçi hedefler ile bir yol haritasına ihtiyacımız var. Riskleri ve krizleri, ekonomik ve demokratik reform kalkanı ile dayanıklılığımızı geliştirerek yönetebiliriz. Bilgi teknoloji ve dijitalleşmeye odaklanarak katma değeri yüksek bir ekonomiye geçmek için siyasal istikrara ve üretim planlamasına yönelik popilist yönetim şeklinden bir an önce kurtulmalıyız.

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16/01/2021 20:28