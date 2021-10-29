Mamülcü: Seçim sistemi değişmeli

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği(İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, ayni yöntemle farklı sonuca varılamayacağı gerçeğine işaret ederek seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, kurultay süreçleri yüzünden seçimler ertelenirken halkın sorunlarının gün geçtikçe derinleştiğini, fakirleştiğini; yapılması gereken pek çok icraatın bulunduğunu belirtti.

Mamülcü “Bu ortamın bu şekilde gitmesi mümkün değil. Aynı yöntemle farklı sonuca varamayacağımıza göre temiz siyasetçi ve ona bağlı olarak temiz yönetim anlayışı olmayacağına göre halk oylaması ve seçim sistemini değiştirmemiz gerekmektedir. Güçlü ve sürdürülebilir bir yapı değişim ve reform la gelir” dedi.

GEÇİŞLER KOLAYLAŞTIRILSIN

Ekonomik çıkışlardan birinin de TL’ye karşı değer kazanan Euro’yu kullanan Güney Kıbrıslıların, Kuzey’e geçerek sıcak para bırakması olduğunu belirten Mamülcü, bu konuda geçişlerin kolaylaştırılması, daha çağdaş yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Mamülcü, sınır geçiş kapıların işleyişinin rehabilite edilerek kolaylıklar sağlanması ve yeni geçiş kapılarının açılması çağrısında bulundu.

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29/10/2021 12:42