Mamülcü: ''Yollarımızın kalitesi ve standartı artırılmalı''

İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve beraberindeki bir heyet Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı ziyaret etti.

İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyelerinden bir heyet Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı ziyaret ederek, ülke sorunlarını aktardı.

Ülkemizdeki sınır kapılarında yaşanan sorunları bakan Atakan’a aktaran Mamülcü, sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir çok kez açıklama yaptığını fakat sonuç alamadıklarını belirtti.

Sınır kapılarında eziyete dönüşen bekleyişin ülke ekonomisine büyük bir zarar verdiğini belirten Mamülcü, yetkililerin bir an önce personel sayısı ve sınır kapılarında bir iyileştirmeye gitmeleri gerektiğini savundu. Mamülcü, özellikle alt yapılarının bir an önce reabilite edilmesi yönünde önerilerde bulunarak, taşıtlı geçişleri içeren Lefkoşa, Mağusa ve Beyarmudu kapılarında yeni kapıların açılması halinde geçişlerin rahatlatacağına vurgu yaptı.

Ülkemizin yeni çevre ve baypas yollarına ihtiyaç olduğunu hatırlatan Mamülcü, mevcutların çok kötü durumda olduğunu ve bir an önce reabilite edilmesi gerektiğini savundu.

Lefkoşa ile Gönyeli çemberi, Sanayi ve YDÜ Fuar bulvarına araçların geçmesi için alt-üst geçit modeli geçiş kolaylıklarının getirilmesi için çalışma başlatılmasını talep eden Mamülcü, ülkemizin en büyük sorunlarından birinin de başında trafik sorunu geldiğini vurguladı.

Karpaz bölgesindeki sorunların sürekli gündeme geldiği, fakat nedense sürekli olarak bu sorunların ötelendiğini gözlemlediklerini dile getiren Mamülcü, turist akışının göz önünde bulundurulması gerektiğini ve Karpaz-İskele yolunun ivedi bir şekilde yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Her yıl seyrüsefer adı altında milyonlarca liranın memur maaşlarına gittiğini ifade eden Mamülcü, yolların güvenliği ve seyahat kalitesinin artması için bu paranın farklı şekilde kullanılmasının standartların yükseltilmesi için önemli olduğuna vurgu yaparak, ülkemizin artık çağdaş yollara sahip olması gerektiğini söyledi.