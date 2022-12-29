Man City, Leeds deplasmanında kazandı

Lider Arsenal'in arkasında şampiyonluk yarışı veren Man City, Leeds United ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Man City'ye galibiyeti getiren goller Rodri ve Haaland'dan (2) gelirken, Leeds'in tek sayısı Struijk ile geldi.

Man City bu sonucun ardından puanını 35 yaptı ve 40 puandaki Arsenal'i takibini sürdürdü.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2022 10:01