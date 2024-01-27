Man City, Tottenham'ı tek golle yıktı, son 16'ya kaldı
27/01/2024
FA Cup 4. tur maçında Manchester City, Tottenham'ı Nathan Ake'nin 87. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.
FA Cup 4. tur maçında Tottenham ve Manchester City, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşılaştı.
City, Tottenham'ı Nathan Ake'nin 87. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.
Manchester temsilcisi, Tottenham'ın yeni stadyumunda ilk kez gol attı.
FA Cup'ta günün diğer sonuçları
Bristol City 0-0 Nottingham Forest
Chelsea 0-0 Aston Villa
Sheffield Wednesday 1-1 Coventry
Bu 3 karşılaşma berabere bittiği için rövanş maçları oynanacak. Kazanan takımlar son 16'ya kalacak.