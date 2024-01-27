Man City, Tottenham'ı tek golle yıktı, son 16'ya kaldı

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27/01/2024

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Man City, Tottenham'ı tek golle yıktı, son 16'ya kaldı

FA Cup 4. tur maçında Manchester City, Tottenham'ı Nathan Ake'nin 87. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.

FA Cup 4. tur maçında Tottenham ve Manchester City, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşılaştı.

City, Tottenham'ı Nathan Ake'nin 87. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.

Manchester temsilcisi, Tottenham'ın yeni stadyumunda ilk kez gol attı.

FA Cup'ta günün diğer sonuçları

Bristol City 0-0 Nottingham Forest
Chelsea 0-0 Aston Villa
Sheffield Wednesday 1-1 Coventry

Bu 3 karşılaşma berabere bittiği için rövanş maçları oynanacak. Kazanan takımlar son 16'ya kalacak.

27/01/2024 11:39
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TAGS: Man City, Tottenham’ı tek golle yıktı, son 16’ya kaldı
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