Manastır skandalı manşetlerden düşmüyor…

Yeni düzmece “mucize” hazırlıkları ve kadını kemerle darp videoları yayımlandı

Adalet Bakanı Harçiotis, Polis Genel Müdürü, Başsavcı ve Başpiskoposun tahkikat yürütülmemesi konusunda anlaşma yaptığını açıkladı

Avvakum Manastırı skandalı, bağış toplamak maksadıyla yapılan “mucize” hazırlıkları ve “haçtan kutsal su fışkırması” ile ilgili düzmece “mucizenin” fark edilmemesi için keşişlere verilen talimatlar ile temizlik işleri yapan bir kadının baş keşiş tarafından kemerle darp edildiği anları yansıtan iki güvenlik kamerası görüntülerinin basına ve sosyal medyaya düşmesiyle, gazetelerin manşetlerinde yer bulmaya devam ediyor.

Alithia haberi “Çığ Açıklamalar… Adalet Bakanı Plakasız Araçlar Karşısında Kayıtsız… DIŞARIIII… DIŞARIIIII… Beni Yaralayan Bir Şey Olmadı” başlık ve spotlarıyla manşetten verdi.

Gazeteye göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis, para kasasının 5 Mart gecesi maskeli şahıslar tarafından manastırdan alınması ve plakasız araçlar ile Tamasu Metropolitliğine taşınmasına iki polisin refakat ettiğini, polislerin sadece refakat görevi olduğunu, başka bir detayla ilgilenmediğini, şikayet olmadığı için tahkikat da açmadığını açıkladı.

Harçiotis konunun kamuoyuna yansıması üzerine Polis Genel Müdürü, Başsavcı ve Başpiskopos Yeorgios’un 8 Mart’ta herhangi bir şikâyet, delil veya şahadet olmaması nedeniyle tahkikat yürütülmemesi konusunda anlaşmaya vardığını da açıkladı. Rum Bakan, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun olay gecesi Metropolitlikte olmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyanların derinlemesine araştırılacağını söyledi.

Gazete “DIŞARIII, DIŞARIIII, DIŞARIIIIIII” başlığıyla aktardığı haberinde ise Avvakum manastırı güvenlik kamerasının kaydettiği yeni videoya yer verdi.

Gazeteye göre baş keşişin, bir kadını kendinden geçmiş bir şekilde “dışarı” diye bağırarak kemerle dövdüğü, darbelerin şiddetinden metal kemer tokasının kırılıp yerlere saçıldığı, kadının yere düştüğü ve görüntü karesinden sürünerek çıktığı görülüyor.

Gazete videoda darp edildiği görülen kadın Eleni Rusu’nun bahse konu videoda yaşananların bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ve darp yüzünden yaralanmadığını söyleyerek baş keşişten şikayetçi olmadığını yazdı.

Habere göre, 9 Mart’ta polise verdiği ifadede baş keşiş Nektarios’un annesinin ve teyzesinin bakıcısı olduğunu, manastır sınırları içerisindeki küçük bir evde onlarla birlikte kaldığını kaydeden Eleni Rusu Lefkoşa-Deftera’daki evini sattığını ve 103 bin euroluk çekini, “kendisi için saklaması maksadıyla” baş keşiş Nektario’ya verdiğini de söyledi.

İfadesinde, 5 Mart gecesi yaşananla da değinen Rusu maskeli kişilerin araçlarla manastıra geldiğini, para kasasını ve diğerleriyle birlikte kendisini Metropolitliğe götürdüğünü, ELAM Başkanı Hristos Hristu’yu ve eski Polis Genel Müdürünün de Tamasu Metropolitliğinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Rusu manastırı basan maskelilerden birinin tanınmış bir ELAM üyesi olduğunu söyledi. Bu kişinin kendisine adıyla seslendiğini ve korkuttuğunu anlatan Rusu ifadesinde, para kasasını manastırdan metropolitliğe taşıyan maskelilerden birinin de polis olduğunu söyledi.

Politis haberi “Kutsal Su İle ‘Mucize’ ve Dayakla ‘Ceza’” başlıklı manşet haberinde haçların içerisine “fışkıran kutsal su” düzeneği yerleştirilmesi, keşişlere bu düzeneğin nasıl kullanılacağına dair telkinler ve bir kadının manastır avlusunda baş keşiş tarafından kemerle ağır şekilde darp edilmesi videolarına geniş ölçekte yer verdi.

-“skandal siyasi partiler arasında da çatışma konusu”

Rum Hukuk Dairesi’nin, manastır skandalını araştırmak üzere iki memur atadığını belirten gazete, manastır skandalının siyasi partiler arasında da çatışmaya sebep olduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre AKEL Avvakum skandalı ve “dini inançların ekonomik açıdan istismar edilmesi” konusunun Rum Meclisi İçişleri Komitesi gündemine alınmasını talep etti. DİSİ, DİKO ve EDEK’in bu öneriyi reddetmesi AKEL ile DİSİ arasında çatışmaya neden oldu.

AKEL, kamuoyu Avvakum manastırı skandalıyla sarsılırken, partilerin bu “yasadışı ve ahlaksız” konuları konuşması, devletin bu konularda sorumluluk alması gerektiğini reddettiği görüşünü ortaya koyduğu bir bildiri yayımladı. DİSİ ise bildirisinde AKEL’i, “tek bir konuyu bile araç olarak kullanmak için fırsatı kaçırmamakla” suçladı.

Haravgi “Hristoduldis Avvakum Manastırının Acıları Geçsin Diye Dua İstiyor… Başkan Aynaroz’da Gezerken Şiddet ve Mucizelerle İlgili Yeni Video” başlıklı manşet haberinde Güney Kıbrıs’ta Manastır skandalı devam ederken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Agion Oros” (Aynaroz) Manastırı’nı ziyaret etmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete Hristodulidis’in Aynaroz’da keşişlerden “acısı ve kederleri geçsin diye Kıbrıs için dua” istediğini, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a ta ruhani yol göstericiliği için teşekkür ettiğini yazdı.

Fileleftheros da haberi manşetten “Avvakum Kabusunda Şok ve Dehşet” başlığıyla aktardı.