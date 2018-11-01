Manastırda büyüdü, porno oyuncusu oldu

Kolombiyalı Yudi Pineda’nın 8 yılını manastırda geçirdikten sonra porno oyunculuğuna soyunmaya karar verdiği öğrenildi.

Mirror gazetesinin haberine göre 18 yaşındaki Yudi Pineda, 10 yaşındayken gittiği okulda rahibelerin din ve inançtan bahsettiği bir dersten etkilenerek manastırda yaşamayı seçti, fakat orada 8 yılını geçirdikten sonra ilahiyat öğretmenine âşık oldu ve manastırı terk etmeye karar verdi.

Habere göre manastır yaşamının ardından Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Medellin kentine taşınan Pineda, Nestle'de iş buldu ve orada çalıştığı sırada, yetişkinlere hizmet veren sitesinde web kamerası karşısında çalışacak model arayan Juan Bustos'la tanıştı. Oyuncu seçmelerinden geçen genç kız işe alındı.



Yudi, manastırdan ilahiyat öğretmeninin onu porno oyunculuğu kariyerinden vazgeçirmek istediğini fakat kendisinin tüm nasihatleri es geçtiğini itiraf etti. Yudi Pineda'nın yaptığı işi ‘saygın ve sanatsal' olarak değerlendirdiği ve hafta sonları düzenli olarak kiliseye gitmeye devam ettiği öğrenildi.