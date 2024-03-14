Manastırda dolandırıcılık skandalı büyüyor

Güney Kıbrıs’ta “Osiu Avvakum Manastırındaki” papazların internet üzerinden gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayının yankıları sürerken, Rum siyasi partileri, olayın biran önce aydınlatılması çağrısında bulundular.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Osiu Avvakum Manastırındaki” iki papazın, internet üzerinden yaptıkları yayınlarda sahte dini mucizeler göstererek para topladıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın, kamuoyunun bilgisine gelen yeni videolarla gündemde kalmayı sürdürdüğünü yazdılar.

Gazete, kilisenin kapalı sistem kamera kayıtlarında iki papazın, inançlı kişileri kandırmak amacıyla, haç içerisine kutsal yağ yerleştirirken görüldükleri bir videonun dün sosyal medya platformlarına düştüğünü belirtirken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DİSİ, DİKO ve AKEL partilerinin ise, konunun biran önce ve derinlemesine araştırılması çağrıları yaptıklarını aktardı.

Habere göre AKEL, konuyu Rum Meclisi Hukuk Komitesi’ne de taşıdı.