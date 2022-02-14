Manavdan 14 Şubat'a ilginç kampanya: O da çiçek bu da çiçek

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14/02/2022

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Manavdan 14 Şubat'a ilginç kampanya: O da çiçek bu da çiçek

Denizli Çameli'de bir manav 14 Şubat Günü için "Sevgililer gününe özel" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çiçeklerin fiyatı cep yakarken bunu fırsat çevirmek isteyen pazar esnafı ise kurdukları tezgahta halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda indirim uygulayarak kampanaya başlattı.

Pazar esnafı başlatıkları karnabahar kampanyası vatandaşlar ilgi göstermesiyle mutlu olduklarını dile getirdiler.

14/02/2022 19:07
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TAGS: denizli, 14 şubat, ilginç kampanya, çameli, karnabahar, çiçek, o da çiçek bu da çiçek,
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