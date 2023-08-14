Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

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14/08/2023

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Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

​​​​​​​Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 6 su tankeriyle müdahalede ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

14/08/2023 19:47
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TAGS: Manavgat’taki orman yangını kontrol altına alındı
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