Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
14/08/2023
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 6 su tankeriyle müdahalede ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangında, 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.