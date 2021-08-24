Manavgat'taki orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve geniş bir alana yayılarak günlerce süren yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan H.G (58), vücudundaki yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

H.G'nin yangın bölgesinden kaçmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak vücudunun yüzde 80'inin yandığı iddia edildi.

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24/08/2021 11:24