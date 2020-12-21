Manavoğlu: 13’ncü maaşlar konusunda çelişkili açıklamalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. Madde tahtında konuşmalar yapıldı. HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ülkedeki esnafın ve özel sektörün yaşadığı sıkıntılar ve alınması gereken önlemler konusuna değindi.

Öncelikle Hüseyin Özgürgün’ün istifası ile ilgili oylamayı değerlendiren Manavoğlu TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklama talebini destekledi.

Hükümet partilerini “pişkin” olarak tanımlayan Manavoğlu, oylamaya ret ve çekimser oy verenleri “yanlışa yanlış diyecek iradeye sahip olmamakla” suçladı.

Halkın bunu gördüğünü söyleyen Manavoğlu, bu isimlerle Meclis çatısı altında olmaktan gurur duymadığını dile getirdi.

Manavoğlu Başbakan Ersan Saner’den bu istifaya neden ret verdiklerine dair gerekçelerini de istedi.

Manavoğlu konuşmasında Şehitler Haftası’nın önemine de yer verdi.

Acil bir önlem planı ve koordineli bir çalışmayla önümüzdeki dönem için kararlar alınması gerektiğini anlatan Manavoğlu çalışma izinleri konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Çok hızlı şekilde bir eylem planı hazırlanmazsa 15 Ocak sonrası ciddi sıkıntılar yaşanacağını dile getiren Manavoğlu, yeni kurulan hükümetin 2 haftayı geçen sürede bir adım attığının söylenemeyeceğini belirtti.

Hükümetin göreve geldiği günden beri 13. maaş konusunda farklı açıklamalarla ekonomik ortamı gerginliğe soktuğunu savunan Manavoğlu, bu konuşmalar nedeniyle ortaya çıkan soru işaretlerinin hem esnafı hem vatandaş için durumu daha da öngörülemez hale getirdiğini ifade etti.

Manavoğlu, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının birlikte çalışarak acilen bir eylem planı ortaya koyması gerektiğini anlattı.

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21/12/2020 15:18