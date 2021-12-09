Manavoğlu: Aday adayları ile ilgili bilgiler  yarın kamuoyu ile paylaşılacak

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi için 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu açıkladı

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09/12/2021

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Manavoğlu: Aday adayları ile ilgili bilgiler  yarın kamuoyu ile paylaşılacak

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde  HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti

Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

 

09/12/2021 13:52
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TAGS: Manavoğlu, Aday, seçim
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