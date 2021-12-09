Manavoğlu: Aday adayları ile ilgili bilgiler yarın kamuoyu ile paylaşılacak
HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi için 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu açıkladı
09/12/2021
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti
Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise yarın kamuoyu ile paylaşılacak.