Manavoğlu: Aday adayları ile ilgili bilgiler  yarın kamuoyu ile paylaşılacak

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti

Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

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09/12/2021 13:52