Manavoğlu: Azınlık hükümeti devleti ve siyaseti itibarsızlaştırdı

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in istifasını sunduğu azınlık hükümetinin 10 aylık görev süresi içinde etik ve hukuk dışı davranışlar yaşandığını belirterek, hem siyasetin hem de devlet yapısının itibarsızlaştırıldığını söyledi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da olumsuz anlamda rolü olduğunu ifade eden Manavoğlu, “ ‘İki ayrı eşit egemen devlet var’ denilirken yaşatılanlar büyük bir yıkımdır. Cumhurbaşkanının ve hükümetin kötü icraatlarından dolayı halk umutsuzluğa düştü” dedi. .

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Başbakan Ersan Saner’in önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini, kafalarından ne geçtiğinin çok önemli olduğunu, UBP’ye veya Saner’e avantaj sağlama amaçlı bazı senaryolar hazırlıyor olabileceklerini ifade eden Manavoğlu, bu senaryolara karşıuyanık olunması gerektiğini kaydetti. Manavoğlu, “Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümet iktidarda olacak. Kulağa siyasi etik olarak ‘istifa’ hoş gelebilir ancak seçime kadar bu hükümet görevde kalabilir. Seçim öncesi bir talan yaşanabilir. Bu hükümet ülkeyi seçime götürmemelidir” diye konuştu.

Gülşah Sanver Manavoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hükümet malum durumunu bugün kabul etti”

Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunmasıyla ilgili konuşarak, “Hükümet malum durumunu bugün kabul etti. Hükümet haziran ayında bitmişti. Aksayarak devam ediyordu. Meclisin kapanamamasından sonra hükümet bitmişti” dedi.

“Bu hükümet ülkeyi seçime götürmemelidir”

Başbakan Ersan Saner’in, hükümetin küçük ortaklarının hükümetten çekilme konusunda karar alacağını düşünmesiyle kendisinin baskın çıkıp, hükümetten çekilmiş olabileceğine işaret eden Manavoğlu, “Yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümet iktidarda olacak. Kulağa siyasi etik olarak istifa hoş gelebilir ancak seçime kadar bu hükümet görevde kalabilir. Seçim öncesi bir talan yaşanabilir. Bu hükümet ülkeyi seçime götürmemelidir” ifadelerinin kullandı.

“Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini vermeyi oyalayabilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Kurultayı’na kadar 15 gün hükümet kurma görevini vermeyi oyalayabileceğini anlatan Manavoğlu, “Büyük olasılık UBP kurultayının tamamlanmasını bekleyebilir. Kurultay öncesi, adaylardan birilerine rant sağlama amacıyla hükümet kurma görevini de verebilir” şeklinde konuştu.

“Hükümet sorunlar yaşadı”

Azınlık hükümeti kurulduktan sonra sıkıntılar yaşadığına işaret eden Manavoğlu, şöyle konuştu:

“UBP’nin kendi milletvekillerinin oy vermemesi nedeniyle Meclis Başkanlığına aday olan kişi üç kez seçilemedi. Bu nedenle sinirlenen Başbakan parti yetkili kurullarına sormadan meclis kürsüsüne fırlayıp ekim ayı için erken seçim ilan etti, muhalefeti tehdit etti ama sonra bu kararından caydı. Koral Çağman, Çalışma Bakanlığı’ndan istifa etti ama kısa süre sonra o göreve geri geldi. Hükümetin küçük ortaklarının iki milletvekili hükümete nisap sağlatmadı ve bunun gibi gariplikler yaşandı. Tüm bu gariplikler, hükümetin yürümediğini gösteriyordu…

“UBP Başkanının, kuruluş yıldönümünde bağımsılara rozet takması yanlıştır”

Halkın Partisi’nden istifa edip bağımsız kaldıktan ve koalisyon hükümetine destek veren, geçem gün kendilerine UBP rozeti takılan Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu hakkında da konuşan Manavoğlu, “İstifa ederken söyledikleriyle yaptıklarının tamamen ters olduğunu halk gördü. Vatandaşlarımız, kimin neden bu hükümete destek verdiğini ve neden istifa ettiklerini görmüştür. UBP Başkanının, yasa gereği yeni bir seçime kadar bağımsız kalması gereken bu iki kişiye UBP’nin kuruluş yıldönümünde UBP rozeti takması yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“3 milletvekili istifa etmeseydi bu hükümet kurulmazdı”

HP’den istifa eden Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu’na eleştirilerde bulunan Manavoğlu, “3 milletvekili istifa etmeseydi bu hükümet kurulmazdı. Yaşananların nedeni önce HP’den istifa eden bu kişiler, ardından mecliste ısrarla nisap sağlamayan Serdar Denktaş ve Bertan Zaroğlu’dur. HP’den istifa eden üç kişinin, erkem genel seçimde UBP’den seçileceklerini garanti olarak görmüyorum. UBP’li üyeler kendi partilerinden başbakanı sandıkta bıraktı, isterlerse bu kişileri de seçtirmeyebilirler” dedi.

“Devleti ve siyaseti itibarsızlaştırdılar”

Bu hükümet döneminde etik ve hukuk dışı davranışlar yaşandığını aktaran Manavoğlu, “Siyaset ve devlet yapısı itibarsızlaştırıldı. ‘İki ayrı eşit egemen devlet var’ denilirken yaşatılanlar büyük bir yıkımdır. Cumhurbaşkanının ve hükümetin kötü icraatlarından dolayı halk umutsuzluğa düştü” şeklinde konuştu.

“Doğru bir hükümet kurularak gerekli itibar sağlanmalıdır”

Halkı bölerek siyaset yapılmaması gerektiğini savunan Manavoğlu, “Milliyetçilik kisvesi altında milleti bölerek siyaset yapmak siyaset değildir. Kendilerini eleştirenleri Rumculukla ve hainlikle suçlamaları milliyetçiliğe sığmaz. Halka zarar verirken siyasete ve kendilerine de zarar veriyorlar, siyaseti itibarsızlaştırıyorlar. Seçimden sonra doğru kişilerin seçilmesiyle doğru bir hükümet kurularak gerekli itibar sağlanmalıdır” dedi.

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13/10/2021 19:00