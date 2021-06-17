Manavoğlu: Denetleme günü burada bakanların olmaması esas saygısızlıktır

İlk sözü alan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “hükümetin karnesi” konulu konuşmasında, Hükümetin Yüz Yüze Eğitimi Açamamasını “Beceriksizlik” olarak niteleyerek, salonda hükümeti temsilen kimse olmamasını eleştirdi.

Vatandaşın aktardığı sıkıntıları meclise getirdiklerini söyleyen Manavoğlu, hükümetin yanıt vermemesini kınadı.

Muhalefetin nisaba yardımcı olduğunu anımsatan Manavoğlu, “Esas saygısızlık denetleme günü burada bakanların olmaması esas saygısızlıktır” dedi.

Manavoğlu, hükümet için hazırladığı “karneyi” kürsüden göstererek, “hükümetin karne notunun sıfır” olduğunu savundu.

Aşılarla ilgili planlama yapılmamasını eleştiren Manavoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Bakan Üstel’den sayı ve veri anlamda hiçbir bilgi alamadığını söyledi.

Manavoğlu, Üstel’e aşı planlama stratejilerini sorarak, hangi aşıların kimlere nerede yapılacağını, şubat ve mart ayında aşı olanlara kış ayları gelmeden önce üçüncü aşı gerekeceğini buna yönelik ne gibi önlem alınacağını sordu.

Ülkede açılım yapıldığını ancak denetim yapılmadığını söyleyen Manavoğlu, “Aşılama çok yavaştır. Vakalar da artmaya başladı. Aşılamayı başarmazsak tekrar kapanmak zorunda kalacağız” dedi. Manavoğlu, koruması daha yüksek olan Biontech aşısının ülkeye daha çok yararı olacağını söyledi.

Kara para ve sanal betle ilgili parayı kontrol altına alacak Şans Oyunları Yasa Tasarısı’na da değinen Manavoğlu, ülkenin ne kadar gelir elde edeceğini sordu.

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17/06/2021 20:55