Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Mesele sadece KIB-TEK ve AKSA değil, KKTC’nin devlet olma becerisini göstererek doğru sözleşmeler yapmasıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, yüksek maliyetle yapılan sözleşmelerin özel yasa düzenleyerek toplum faydasına olmayacak şartlarda devam ettirmenin yanlış olduğunu savundu.

Manavoğlu, “Gelecek planlarınız için ve koltuk için KKTC halkını satacaksınız” dedi.

Manavoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Mesele sadece KIB-TEK ve AKSA değil mesele KKTC’nin devlet olma becerisini göstererek doğru sözleşmeler yapmasıdır.

Daha önce siyasetin ve belli zümrelerin yaptığı yanlışlar ve eksikler yüzünden yüksek maliyetle yapılan bu sözleşmeleri özel yasa düzenleyerek toplum faydasına olmayacak şartlarda devam ettirmek yanlıştır.

Şu anda doğru olan ise yasa değişikliği yerine mevcut sözleşmeyi 3 yıllık uzatma hakkını kullanarak zaman kazanarak daha doğru bir enerji politikasını detaylı bir şekilde ortaya koymaktır.

Hem daha sağlıklı bir arz planlanır hem de önümüzü daha rahat görürüz.

Bunun tersini yapıp alelacele yasayı geçirip 15 senelik uzatmanın önünü açmak iyi niyet göstergesi değildir.

Hükümetin 3 sene uzatma seçeneğini değerlendirmemesi kafalarda şaibeli sorular sordurmaktadır.

Bu acele ve yapılacak olan bu özel angajman hayra alamet değildir. Belli ki gelecek planlarınız için ve koltuk için KKTC halkını satacaksınız.

Ama;

Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner…

Bunu da unutmayın…”

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10/04/2023 19:09