9'uncu dönem Halkın Partisi milletvekili ve iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Muazzez Gazihan’ın sunduğu Genç’te Sabah programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu, istifa ettiği Halkın Partisi içerisindekilerin partiyi bırakması ve partiyi kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, “Halkın Partisi’nin bizimle birlikte yürümesine ihytiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

Yeni bir oluşuma gerek yoktur diyen Manavoğlu, Halkın Partisi'nin dirilip, bizimle birlikte yürümesine ihtiyaç vardır" dedi. Bu konuda girişimlerde bulunduklarını söyleyen Manavoğlu ; "Normal şartlarda gelmiş olan noktaya baktıklarında şu anda parti içerisindekiler partiyi bırakmalı ve bize teslim etmeleridir" şeklinde konuştu.

HP Genel BaşkanıKudret Özersay ile ilgili de değerlendirmede bulunan Halkın Partisi eski milletvekili ve iş insanı Gülşah Sanver Manavoğlu şöyle konuştu;

"Kudret bey çok iyi bir akademisyen, deniz hukuku, uluslararası diplomasi bilen kişidir. Fakat bir müddet kendini geri plana çekmesi, kendini biraz unutturması, uzmanlığı olduğu konularla sürekli olarak televizyonlarda konuşup belki de 2025 Cumhurbaşkanlığına kendini bizimle birlikte bu şekilde hazırlaması gerekirdi veya 20390 Cumhurbaşkanlığına....Bunu seçmiş olsaydı anlayıp isteyebilseydi zaten çok daha kendisi iyi bir yerde olabilecekti şeklinde konuştu.

Manavoğlu konuşmasında ayrıca, Halkın Partisi’nden istifa etmeye zorlandığını da söyledi. Kaynak:KıbrısGençTV