Manavoğlu: Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı “KKTC’nin başına gelen en kötü hükümet” konulu konuşmasında, “toplama” hükümetin ilk başta tökezlediğini ancak daha sonradan düzeleceğini düşündüklerini fakat zaman geçtikçe icraatlarıyla “cansız mankene” döndüğünü kaydetti.

Manavoğlu, ülkede vatandaşların, esnafın çok zor günlerden geçtiğini, ekonominin kötü olduğunu, belediyelerin çıkmaza girdiğini ifade ederek, hükümete ve özellikle Çalışma Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu.

Yüz yüze eğitimin bekletilemeyecek bir konu olduğunu ve açılımın gerekli olduğunu ifade eden Manavoğlu, bu konuda başarısızlığın kabul edilemez olduğunu kaydetti. Hükümeti bakanlık bakanlık eleştiren Manavoğlu, turizm sezonunun kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Sınır kapılarının açılması için de zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Manavoğlu, kapıların açılmamasının “siyasi mi, beceriksizlik mi, isteksizlik mi” diye sordu.

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27/05/2021 19:48