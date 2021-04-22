Manavoğlu: İyi niyet bu hükümete yaramıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programında erken seçim tarihinin belirlenmesi ve Cumhuriyet Meclisinde oluşturulmak istenen geçici komite hakkında konuştu.

Gülşah Sanver Manavoğlu, seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hükümet ve muhalefetin uzlaşması gerektiğine dikkat çekerek, “Hükümet, dayatma ve zorlamayla yanlış yapıyor. Ülkeyi kaosa sürüklüyorlar” dedi.

Manavoğlu, Hükümet programında erken genel seçim tarihinin Ekim diye yazıldığına işaret ederek, “Bu tarih demek ki yalan oldu. Hükümet verdiği sözünü tutmalı. Muhalefet Ağustos tarihini belirlemiş olabilir ancak müşterek bir ortada buluşmak zaruriyse iki taraf önerdiği tarihlerde anlaşmıyorsa hükümet protokolünde yazan tarihte olabilir” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihinin belirlenmesi için geçici komite kurulmasının yanlış olduğunu anlatan Manavoğlu, “Seçim tarihi oy birliğiyle belirlenir. Dayatmayla belirlenmesi olmaz. Hukuk komitesinde uzlaşıya varılır ona göre hareket edilir. Hükümet, Nisan 2022 tarihine muhalefet niye itiraz ediyor demeleri yanlıştır” diye konuştu.

Muhalefetin ve özellikle Halkın Partisi’nin yapıcı muhalefet yaptığını ve iyi niyet gösterdiğini aktaran Manavoğlu, “Bütçenin geçirilmesinde sorun olmasın diye bir üyeyi çoğunluk olarak almaları için hükümete verdik. Bütçe komitesinde, Danışma Kurulu ve divan kurulunda iyi niyet gösterdik. Eşitlik olan durumlarda destek verdik. Sorun çıkarmadık neden böyle davranıyorlar” dedi.

Komitelerin altında grubu olan partilerin imzası bulunduğunu ifade eden Manavoğlu, “Başbakanın attıkları imzaya sahip çıkmaması ve inkar edercesine konuşma yapması ülkeyi yönetme yerine kaosa sürüklüyor. Azınlık hükümeti ben yaptım olur diye hareket ediyor ve sözünü tutmuyor. Kendi iç siyasi hesaplaşmaları için bir takvim çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi olarak yapıcı bir muhalefet yaptıklarını ancak iyi niyetli davranıştan sonra hükümetin kötü niyetini kabul etmenin artık yanlış olduğunu vurgulayan Manavoğlu, “Sesimizi yükselteceğiz. Haksızlıkları daha yüksek sesle söylemeye aşlayacağız. İyi niyet bu hükümete yaramıyor” şeklinde konuştu.

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22/04/2021 12:15