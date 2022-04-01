Manavoğlu, koronavirüse yakalandı

Halkın Partisi Eski Genel Sekreteri, iş İnsanı Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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01/04/2022

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Manavoğlu, koronavirüse yakalandı

Halkın Partisi Eski Genel Sekreteri, iş İnsanı Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İşte Manavoğlu'nun açıklaması:

Uzun bir süredir ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunu inşallah yarın hep birlikte büyük bir coşkuyla sokaklarda sergileyeceğiz diye mutluluktan havada uçarken bugün Covid pozitif olduğumu öğrendim.
Ne yazık ki aranızda olamayacağım ama kalbim, kriz yönetimini beceremeyen, halkın yanında değil sadece koltuklarının yanında kalmak isteyen bu anlayışı protesto etmek için sokakta cesurca yürüyen sizlerle birlikte atacak.

01/04/2022 09:15
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TAGS: Gülşah Sanver Manavoğlu
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