Manavoğlu, Norveçli Bakanı Taklit Etti

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06/08/2022

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Manavoğlu, Norveçli Bakanı Taklit Etti

Halkın Partisi (HP) eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yine sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu. Gülşah Sanver Manavoğlu, Norveç Adalet Bakanı'nın tartışmalara neden olan tatil pozunu taklit etti.

İki gün önce Norveç’in 29 yaşındaki Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in İtalya tatili sırasında sörf tahtasına can yeleği giymeden çıkması eleştirilere neden olmuştu.

Emilie Enger Mehl’in can yeleği giymediği için tartışmalara neden olan tatil pozu:

06/08/2022 15:25
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TAGS: Manavoğlu, Norveçli, biniki, poz, haber
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