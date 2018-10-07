Manavoğlu: Oturup nasıl çalacağımızı mı planlayalım?

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, son günlerde katlanarak artan; hırsızlık, gasp ve taciz olaylarına karşı, aracına koyduğu beyzbol sopasının fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepkisini gösterdi.

Ancak gelen tepkiler üzerine Manavoğlu bu paylaşımını silerek, yeni bir paylaşım yaptı. Manavoğlu yeni paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Bir pazar, toplumsal bir sıkıntıya gönderme yapayım dedim, ağzımdan burnumdan getirdiler , en iyisimi oturacan , yalnız nasıl nemalanacağını düşünmeye kafa yoracan , ooohhh beklemeye devam etsin bu millet de toplumsal fayda için çalışanları....

Deliyim de uğraşırım,

#vazgeçmeyokdevam ...

#hiçkimsebeniyıldıramaz"