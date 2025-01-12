Manavoğlu: Sorun sistemde değil, sorun eksik yasalar ve düzenlemeler

Eski milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkedeki sorunların ana kaynağının sistem olmadığını eksik yasalar ve düzenlemeler olduğun dikkat çekti.

Manavoğlu, Bakanlıkların Kuruluş Yasası ve Kamu Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’ndan başlanarak önemli yasaların vakit kaybedilmeden yürürlüğe konması gerektiğini söyledi.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun açıklaması şöyle:

NELER YAPILMALI? (1)

Sorun sistemde değildir.

Sorun eksik yasalar ve düzenlemelerdir.

Sorun denetimsizliktir.

Yeni seneyle birlikte aydınlanma yaşamamızı umut ederek ülkemizin senelerdir ihtiyacı olan bazı yasa tasarılarını sizlere aktarmak istiyorum.

Bazıları bu önerilerimi kişisel veya zümresel çıkarlarına karşıt görerek acımasızca eleştirebilirler ya da itibarsızlaştırmaya çalışabilirler.

Bunca sene doğruların üzerine gitmeyip kolayı seçmek ülkeyi hiç kimsenin de memnun olmadığı bir hale getirmiştir.

Ama senelerdir konuştuğumuz bu önemli yasalar daha fazla zaman kaybetmeden , popülizme meze edilmeden , hükümet , muhalefet ve sivil topum ile birlikte çalışılarak ivedilikle yürürlüğe konmalıdır.

Sistemi sorunsuz hale getirebilmek için yapısal değişiklikler zaruridir.

Bugünden itibaren bu ihtiyaçları hatırlatmaya başlıyorum.

Bugün iki yasayla başlıyorum, devamı olacak;

A) Bakanlıkların Kuruluş Yasası;

Yani Bakanlıkların altındaki daire, kurum ve kuruluşların artık sabitleneceği yasadır.

Tam da koalisyon ortaklarının son dönemde girdiği tartışmalar ortadayken bu yasanın önemini daha iyi görüyoruz.

Koalisyonlar kurulurken Bakanlıklar altındaki daire ve kurum pazarlıklarının son bulması için önemli bir yasadır...

B) Kamu Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı:

Tam da HP konsolide uygulanmalı mı uygulanmamalı mı tartışmaları varken kamusal alanın da vatandaşın hizmet alamadığı bir ortamdan çıkarılıp daha verimli hale gelmesinin çözümünü de konuşmamız lazımdır...

Zaman dar , önümüz yine seçim ama benim için memleketim seçimden daha önemli...