Manavoğlu ''Soruşturmaya hayır diyen vekil vatan hainidir''

Cumhurİyet Meclisi'nde yeniden bugün gündem olan dünkü soruşturma oylaması için söz alan HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, "Bu soruşturmaya hayır diyen vatan hainidir" dedi.

UBP ve YDP milletvekilleri ise bu sözün geri alınmasını istedi. Kürsüye gelen YDP Milletvekili, Erhan Arıklı, Özgürgün'e sahip çıkarak, "Hainlik damgasını senin anlına yapıştırıyorum" diyerek Manavoğlu'na yüklendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, "hainlik" kelimesinin iki vekil tarafından da geri alınmasını istedi.

Arıklı, Manavoğlu'na, "Ağzından çıkanı kulağın duysun" dedi.